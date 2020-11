Bordighera punta ai bandi europei, stanziati 7mila euro per formazione mirata del personale comunale

Bordighera. Settemila euro per un nuovo piano di formazione e assistenza tecnica rivolto al personale comunale in modo che i dipendenti pubblici si “specializzino” in ricerca e partecipazione a bandi e finanziamenti europei. E’ quanto stanziato, come prima tranche, dall’amministrazione di Bordighera che mira a partecipare ai progetti della Ue e per preparare il personale ha inserito una variazione di bilancio ad hoc che verrà votata nel prossimo consiglio comunale.

