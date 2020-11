Covid, da domani due nuovi punti per tamponi rapidi in Val Bisagno

Genova. Da domani, mercoledì 18 novembre, viene potenziata l’offerta di tamponi Asl3 in Valbisagno con l’apertura di due nuovi punti tampone in accesso pedonale su prenotazione da parte degli oltre 30 Medici di Medicina Generale del Distretto 12, che al momento hanno aderito all’iniziativa. Le sedi, che saranno operative a partire dalle 14.30, si trovano a San Fruttuoso in via Paolo Giacometti 64 cancello, presso la Pubblica Assistenza di Molassana, e a Marassi in piazzale Parenzo, nella sede della Croce Verde San Gottardo – Sezione Burlando.

Nei due nuovi punti verranno effettuati tamponi antigenici rapidi e nel caso di risultato non-negativo contestualmente verrà eseguito il tampone molecolare.

... » Leggi tutto