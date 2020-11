Liguria in zona rossa? “Non c’è alcuna ipotesi di passaggio in zona rossa dalla zona arancione. Al contrario, se i dati dovessero rimanere questi prevedo seriamente l’ipotesi di riportare la Liguria in zona gialla da qui a un paio di settimane”.

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa serale sulla situazione Coronavirus in Liguria.

