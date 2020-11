Educazione finanziaria e scelte consapevoli: “Un ponte verso il futuro” con Banca Carige e FEduF

Liguria. Grazie all’impegno dell’ufficio scolastico regionale, degli Enti Locali e del mondo del credito, in particolare di Carige, banca di riferimento per il territorio, le scuole liguri da decenni rappresentano un’importante palestra per l’educazione finanziaria i cui attrezzi si sono ampliati ed ammodernati nel tempo rispondendo alle nuove istanze che emergono dalla società. La nuova frontiera sui cui sono impegnati gli attori di questo progetto formativo dedicato alle nuove generazioni è quello della sostenibilità, un valore ed una leva fondamentale con cui i cittadini di domani dovranno affrontare le sfide del futuro.

Proprio al tema del rapporto tra risparmio e sostenibilità per imparare ad agire responsabilmente per un futuro più equo è dedicato “Un ponte verso il futuro” percorso di educazione finanziaria ideato e realizzato da Banca Carige e FEduF (ABI), nell’ambito della pluriennale collaborazione con Regione Liguria, assessorato regionale alle politiche giovanili, scuola, università e formazione e ufficio scolastico regionale per la Liguria. L’iniziativa, che prende il via domani, ha l’obiettivo di offrire numerose occasioni di riflessione e sensibilizzazione sui temi del valore del denaro, della sostenibilità e dell’economica civile.

