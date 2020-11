Il 5g sale sui bus: al via la sperimentazione per favorire il trasporto pubblico nel traffico

Genova. Il controllo in tempo reale del traffico per regolare gli impianti semaforici e favorire la circolazione dei mezzi di Amt, permettendo di rendere più efficiente il servizio. Questo è uno dei quattro progetti di sperimentazione che vedranno applicata la tecnologia 5g per il miglioramento della viabilità cittadina.

Il progetto, portato avanti da Vodafone insieme a Comune di Genova, AMT di Genova, Leonardo, CNR e START 4.0 si è aggiudicato il bando pubblico indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico, per realizzare 4 campi di sperimentazione negli ambiti di Sicurezza dei Trasporti e delle Infrastrutture, incentrati sulle nuove possibilità di gestione dei dati che la rete 5g può assicurare, sia in termini di quantità che di velocità.

