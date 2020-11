Maltempo, dal governo niente soldi per il Tigullio: “Uno scandalo, saremo costretti a indebitarci”

Casarza Ligure. “Che il Tigullio venga escluso dallo stato d’emergenza credo sia davvero uno scandalo. Se non arriveranno i soldi entro dicembre saremo costretti ad accendere un mutuo. E per il nostro bilancio sarà un grosso problema”.

È passato più di un mese dalla notte del 2-3 ottobre che ha lasciato l’entroterra di Sestri Levante in balia del fango e della devastazione. A parlare è Giovanni Stagnaro, il sindaco del comune che ha subito più danni in provincia di Genova, ma che ancora non ha incassato nulla dal governo. “Qui a Casarza – ricorda – è esondato un torrente, abbiamo avuto una frazione isolata per ore, problemi enormi in tutto il centro abitato. Se avessimo lasciato tutto così com’era alla prossima bomba d’acqua sarebbe crollato il paese“.

