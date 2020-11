Mascherine e guanti, sai come smaltirli correttamenti?

Genova. Sono due “nuovi” rifiuti non differenziabili del 2020 tra i più diffusi: parliamo delle mascherine e dei guanti monouso –purtroppo- ‘compagni abituali’ delle nostre giornate e il cui consumo è aumentato esponenzialmente, dallo scorso marzo, in coincidenza con l’emergenza sanitaria legata al Covid 19.

Si pensi che la Commissione Ecomafie, con la relazione «Emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti» che è stata presentata in aula a Montecitorio nelle scorse settimane, ha riportato una stima dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che parla di 300.000 tonnellate in 8 mesi tra guanti e mascherine finite nei rifiuti in Italia dal maggio scorso a dicembre.

Ed essendo oggetti dal peso molto esiguo, ormai diffusissimi nelle nostre mani, è facile immaginare quanti milioni di pezzi finiscono nei nostri rifiuti: tutte le mascherine monouso (dalle chirurgiche in su) e i guanti, dopo il loro breve utilizzo, devono essere conferite correttamente nell’indifferenziato.

