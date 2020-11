“Mio figlio è positivo, chiamo Asl da ore ma nessuno risponde”: lo sfogo di una mamma

Albenga. “È tutta la mattina che chiamo l’Asl al numero 019/8405769, per così dire ‘attivo’ dalle ore 8 alle 17, per chiedere informazioni. Ma l’unica cosa che sento sono la musichetta e le canzoncine della segreteria. Ho anche scritto una mail e non ho avuto nessuna risposta. Sono arrabbiata, se l’Asl è questa meglio cambino mestiere”.

Inizia così lo sfogo di S.L., la mamma di un ragazzo di 16 anni che vive ad Albenga, risultato positivo al Covid-19. “Mio figlio 9 giorni fa, dopo alcuni giorni di febbre, mal di gola e temperatura a 37,3 ha fatto il primo test rapido (costo 40 euro) con responso immediato ed è risultato positivo – racconta – Il giorno 10, su richiesta dell’Asl, si è sottoposto al tampone molecolare presso un centro medico di Alassio: due giorni dopo ci è stata confermata la sua positività al coronavirus”.

