Attraversamento killer di Molassana, partito il potenziamento: più luce e nuova vernice riflettente

Genova. Una nuova illuminazione, la ritracciatura della segnaletica orizzontale e lo spostamento dei bidoni della spazzatura che impediscono la visuale si per i pedone che per gli automobilisti. Questo è l’intervento in corso presso l’attraversamento pedonale di via Molassana, tristemente conosciuto come le “strisce della morte” a causa dei tanti, troppi, incidenti anche tragici avvenuti in questi anni.

I lavori sono iniziati la scorsa settimana e dovrebbe essere terminati nei prossimi giorni, in rispetto dell’impegno della civica amministrazione che dopo l’ultimo incidente di settembre aveva promesso un intervento risolutivo entro l’anno.

