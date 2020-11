Autostrade, l’ex manager Mitelli respinge le accuse. Atlantia stoppa la buonuscita di Castellucci

Liguria. Michele Donferri Mitelli, ex direttore delle manutenzioni di Autostrade. Mitelli, che è ai domiciliari da mercoledì, ha respinto ogni addebito in merito alle responsabilità sull’installazione delle barriere fonoassorbenti pericolose. Ha parlato per quasi tre ore rispondendo alle domande del gip Paola Faggioni nell’ambito dell’inchiesta della Procura genovese.

Oltre a lui sono ai domiciliari da una settimana l’ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia Giovanni Castellucci e l’ex direttore delle operazioni Paolo Berti.

