Challenge Valpolcevera, Roberto Malvasio contento della “prima” con la Hyundai i20

Ronco Scrivia. Buona la prima per Roberto Malvasio al volante della Hyundai i20 R5 della Bernini Rally. Vettura che il pilota di Ronco Scrivia ha testato domenica scorsa al 2° Challenge Valpolcevera – 10° Challenge del Lupo, prova del Campionato Italiano di Formula Challenge disputata sul circuito di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia.

“Ci tenevo a provarla – osserva il portacolori della Winners Rally Team – e a fare un confronto con la Skoda Fabia R5 che ho già utilizzato due volte. Sono due auto differenti: la berlinetta ceca, per chi non la conosce, è decisamente più facile e più istintiva mentre la Hyundai i20 è una vettura da professionisti, da guidare con estrema precisione, senza sbagliare nulla. È un mezzo da corsa ma, per sfruttarla, occorre esserci stati sopra proprio tanto”.

