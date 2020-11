Chiusura punto nascite e PS ostetrico, Europa Verde: “Misure pesanti, difendiamo la sanità pubblica”

Ponente. Chiusura del punto nascite e del pronto soccorso ostetrico dell’ospedale Santa Corona, anche Europa Verde si schiera dalla parte dei contrari: “Misure pesanti, la sanità del ponente ligure è in stato comatoso, così come quella provinciale e in particolare della Valbormida, dove ci si ostina a non voler considerare l’ipotesi di dichiarare l’area come zona disagiata” afferma il segretario savonese Danilo Bruno.

“Non si può più continuare in questo modo – prosegue -, in periodo di emergenza Covid-19 non si possono sottoporre le donne e le loro famiglie a lunghi viaggi per sottoporsi alle visite e per il parto con conseguenti rischi legati anche alla pandemia in corso”.

