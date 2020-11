Donare il midollo osseo da casa: in Liguria arriva “Match at home”, il nuovo kit per diventare donatori

Liguria. Anche a causa dell’emergenza sanitaria attualmente in corso in tutto il mondo, oggi più che mai risulta necessario avere un numero sempre crescente di nuovi iscritti al registro donatori affinché ogni paziente in attesa di trapianto di midollo osseo possa trovare il proprio donatore compatibile.

Dai dati del registro donatori di midollo osseo IBMDR, da inizio 2020 a settembre 2020, si è riscontrato un calo dI potenziali iscritti con punte negative del -60% a causa del Covid-19. I numeri dei malati di tumore, di chi attende un trapianto, sono invece sempre gli stessi: in media circa 2000 pazienti all’anno attendono il loro donatore per avere una speranza di vita; ricordiamo che la compatibilità è di 1 su 100 000.

... » Leggi tutto