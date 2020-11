Imperia, la solidarietà degli Amici di Caramagna per i cavalli del Circo Millenium

Imperia. Si sono dati appuntamento stamattina al sorgere del sole i volontari della chat di WhatsApp Amici di Caramagna gestita daVittorio Chisci. Destinazione il Circo Millenium al quale, in collaborazione con la Fattoria LiberaMente, è stato destinato, grazie alle donazioni dei membri del gruppo molto attivo nelle segnalazioni che riguardano i quartiere alle spalle di Porto Maurizio e non solo, un carico di fieno per sfamare i cavalli bloccati in città.

... » Leggi tutto