Isola ecologica del mercato di Bolzaneto, anche i fruttivendoli contro la dismissione

Genova. Continua la protesta degli addetti all’isola ecologica del mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, che da diverse settimane sono in agitazione contro il progetto di Amiu di dismettere l’area e il servizio per passare ad una raccolta dei rifiuti in modalità “porta a porta”.

Continua e si allarga: a solidarizzare con i 12 lavoratori a rischio, infatti, sono infatti molti commercianti fruttivendoli che dalla nuova impostazione potrebbero ricevere, secondo la loro previsione, solo disagi. Secondo quanto trapelato da fonti sindacali, infatti, la raccolta degli imballaggi (leggi cassette di plastica, legno o cartone) non sarebbe più centralizzata nel luogo dove il prodotto viene venduto all’ingrosso, ma gestita “a domicilio” presso i negozi stessi.

