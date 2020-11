Via Bertani, via Santi Giacomo e Filippo e una parte della Gavoglio per la nuova Cittadella giudiziaria

Genova. L’ex facoltà di economia e commercio in via Bertani, insieme all’edificio di via Santi Giacomo e Filippo 2 (interni 1 e 2) e ancora, a un piccola porzione della caserma Gavoglio. E’ su questi tre spazi che potrebbe realizzarsi, grazie ai fondi del ricovery plan la nuova Cittadella Giudiziaria.

Il Tribunale di Genova ha fame di spazi e non da ieri, ma certamente la situazione venutasi a creare con il Covid, con la maggior parte delle aule di udienza che non hanno superato i criteri di sicurezza della Asl, la questione si è fatta più urgente.

