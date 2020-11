Albissola Marina, al via il convegno online sulla “violenza economica”

In occasione della settimana contro la violenza sulle donne, attivismo, informazione e consapevolezza approdano sul web grazie al convegno gratuito online ‘Renditi conto – Riconoscere e prevenire la violenza economica per una inclusione finanziaria consapevole’ in programma lunedì 23 novembre alle 17.

L’incontro è organizzato dallo sportello antiviolenza Alda Merini di Albissola Marina e dalla Global Thinking Foundation, una tra le fondazioni più attive in Italia e nel mondo nell’organizzazione di progetti di utilità sociale. L’evento si svolgerà interamente su piattaforma online in ottemperanza alla normativa anti covid. Dall’unione dell’esperienza albissolese e milanese nasce la volontà di perseguire un obiettivo comune per sostenere le donne nella gestione del lavoro, della famiglia e dell’abitazione in tutti gli aspetti economici della vita. Proprio l’emergenza sanitaria, con i suoi drammatici risvolti, ha segnato un periodo di incremento della violenza di genere: fisica, psicologica ed economica. L’ informazione diventa così una delle armi principali per conquistare l’autonomia.

