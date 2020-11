Area di crisi complessa, sindacati: “Formazione in stand by, pressing sui ministeri per le vertenze industriali”

Savona. Si è tenuta la riunione tra Cgil, Cisl e Uil territoriali e Regione Liguria per verificare lo stato di avanzamento dell’iter dell’Area di crisi industriale complessa nonché analizzare le più importanti crisi industriali ancora aperte sul territorio.

Per quanto concerne l’area di crisi complessa sono emerse significative novità sia sul fronte delle potenziali ricadute occupazionali in relazione agli oltre 60 progetti di investimento al vaglio di Filse presentati rispetto ai bandi regionali recentemente rifinanziati con ulteriori 2,5 mln di euro (in precedenza 12 mln), nonché ai progetti finanziabili con le risorse nazionali recentemente aumentante con ulteriori 12 mln che si andranno ad aggiungere agli oltre 40 ml già stanziati con l’accordo di programma del 2016.

... » Leggi tutto