Banca Carige, al via la conversione facoltativa delle azioni di risparmio ed il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio

Liguria. Banca Carige rende noto ai propri azionisti che, secondo quanto previsto dalle relative delibere assunte dall’assemblea degli azionisti tenutasi il 29 maggio, durante il periodo a partire dal 23 novembre alle 9 e fino al 4 dicembre alle 16, i titolari di azioni di risparmio Carige avranno la facoltà di chiedere la conversione delle proprie azioni di risparmio in azioni ordinarie Carige secondo un rapporto di conversione pari a 20.500 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni azione di risparmio che sarà portata in conversione (la “conversione facoltativa”).

Inoltre, a decorrere dal 14 dicembre avrà efficacia l’operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie e (se e nella misura in cui residuino azioni di risparmio in quanto non portate in adesione alla conversione facoltativa) delle azioni di risparmio, nel rapporto di una nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni mille azioni ordinarie esistenti e una nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni mille azioni di risparmio esistenti. Successivamente all’efficacia del raggruppamento sarà messo a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle frazioni di azioni non raggruppabili.

