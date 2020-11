Concessione A10 Savona-Ventimiglia, Di Muro: «Approfondire piano tarrifario e opere connesse»

Imperia. «Chiederò al gruppo Astm, a cui il Mit ha affidato la concessione della A10 nella tratta Savona – Ventimiglia, un incontro per conoscere e approfondire il piano tariffario e il piano economico finanziario per le opere connesse. Auspico che, con il nuovo concessionario a cui auguro un buon lavoro, il territorio di Imperia possa finalmente avere quelle opere accessorie, attese da tempo, come il prolungamento dell’Aurelia bis». Così il deputato della Lega Flavio Di Muro commenta l’annuncio dell’assegnazione della concessione per l’autostrada A10 al gruppo Astm.

... » Leggi tutto