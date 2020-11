Coronavirus: da oggi sconti sulla spesa, fasce protette e parcheggi gratis per gli anziani

Genova. Prende il via da oggi il progetto “Sconti&Sicurezza dai 65 anni” varato di Regione Liguria in collaborazione con le attività produttive e le associazioni di categoria della regione che prevede una serie di misure studiate per gli anziani al fine di proteggerli e indurli ad andare a fare gli acquisti nelle fasce orarie che in base alle tipologie di esercizi commerciali sono quelle meno affollate.

Il progetto prevede un’operazione scontistica per gli over 65 dal lunedì al venerdì così ripartita:

– Nella fascia oraria 13-16 tutti i supermercati Basko liguri e tutti i discount Ekom e Conad di tutta la Liguria applicano lo sconto del 10% nei reparti di ortofrutta e pane

– Allo stesso modo tutti i negozi di vicinato di ortofrutta applicano lo sconto del 5% (quelli che aderiscono all’iniziativa avranno il marchio di adesione ‘Sconti&Sicurezza dai 65 anni’)

– Nella fascia oraria 9-11 sempre dal lunedì al venerdì i mercati rionali coperti di Genova di tutte le merceologie alimentari applicheranno lo sconto di almeno il 5%.

... » Leggi tutto