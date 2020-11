Coronavirus, in Liguria indice Rt di nuovo sotto 1. Toti: “Con questi dati saremmo da zona gialla”

Genova. L’indice di contagio Rt della Liguria è sceso nuovamente sotto 1 raggiungendo il valore di 0,9. È quanto si legge nel report dell’Istituto superiore di sanità sulla situazione del coronavirus nelle regioni, anticipato stasera dal presidente Giovanni Toti in conferenza stampa. Era da luglio che non accadeva.

“Gli indicatori di qualità sono valutati tutti positivamente – ha detto il governatore – e l’incidenza è in diminuzione secondo diversi indicatori. La pressione è ancora sostenuta sugli ospedali. Resta una grande prudenza, per cui riteniamo di dover andare avanti con le misure già prese“. La proporzione di tamponi positivi è indicata al 17% ma negli ultimi giorni si è attestata in ulteriore diminuzione.

