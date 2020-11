Sanremo. Il Tenco fa di necessità virtù e gli si aprono le porte della televisione. In una non meglio precisata data dei prossimi mesi, le registrazioni delle consegne di premi e targhe del festival della canzone d’autore verranno trasmesse su Rai 3. Con un teatro Ariston che sì, perde la quasi totalità di pubblico in presenza, ma ne riceve moltissimo di più dalla platea televisiva.

... » Leggi tutto