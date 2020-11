“Le ragioni di una sconfitta”, un libro bianco sugli ‘errori della Liguria nella gestione del Covid-19’

Genova. Un titolo che, senza dubbio, non ha bisogno di particolari spiegazioni: “Libro bianco sul Covid in Liguria – Le ragioni di una sconfitta“. E’ il volume realizzato dal team di Tam-Tam Liguria, una pagina Facebook nata lo scorso maggio in piena pandemia per stimolare un dibattito “escludendo la faziosità della propaganda” per “costruire uno strumento utile alla politica”. Il libro si può scaricare qui.

Gli autori del Libro Bianco sono proprio i fondatori di quella pagina: l’architetto Benedetto Besio, il chimico Rosaria Carcassi, i medici Andrea Icardi e Laura Minicucci, il giornalista Enrico Pedemonte, gli avvocati Paolo Pissarello e Mario Alberto Quaglia e la dirigente teatrale Anna Nano. “Amici – spiega Pedemonte – con cui abbiamo cercato di analizzare i troppi errori compiuti dall’amministrazione regionale nella gestione del Covid. In questo libro bianco ripercorriamo i mesi della pandemia, da febbraio in poi, cercando di capire in modo organico le ragioni del disastro, indicando le politiche sbagliate e suggerendo – in qualche caso – le possibili alternative”.

... » Leggi tutto