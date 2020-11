Nuova vita per i Magazzini dell’Abbondanza, nasce oggi il Genova Blue District

Genova. Nasce oggi ufficialmente Genova Blue District nasce ai Magazzini dell’abbondanza su volontà del Comune di Genova insieme ad aziende del settore, Università e Cnr grazie a 400 mila euro da parte della fondazione Compagnia di San Paolo e della fondazione Carige. A questi fondi si aggiungerà nei primi mesi del 2021 un bando da parte del Comune di Genova per sostenere la creazione di start up e pmi sulla “blue economy”.

Non solo, il nuovo distretto si candida a ospitare la “casa delle tecnologie emergenti”. “Siamo capofila del progetto lanciato dal Mise e che prevede la realizzazione di un hub per il trasferimento tecnologico alle imprese, in caso di aggiudicazione si tratta di 7 milioni di euro” ricorda Maurizio Maresca, assessore allo Sviluppo economico, portuale e logistico del Comune di Genova.

... » Leggi tutto