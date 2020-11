CNA Imperia al Governo: «Sia permesso ai cittadini di raggiungere gli artigiani di fiducia»

Imperia. «È necessario riconoscere formalmente ai cittadini la possibilità di compiere spostamenti tra Comuni limitrofi o contigui per raggiungere le attività artigiane di servizi alla persona e di servizi alla comunità di propria fiducia utilizzando per le trasferte il prescritto modulo di autocertificazione anche nelle zone arancioni e rosse», con queste parole il segretario territoriale CNA Imperia Luciano Vazzano anticipa i contenuti della richiesta avanzata da CNA in due lettere indirizzate al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

... » Leggi tutto