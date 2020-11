Coronavirus, ecco chi sono i primi 50mila che riceveranno il vaccino in Liguria

Genova. Saranno oltre 27mila negli ospedali e circa 23mila nelle rsa le prime persone in assoluto a ricevere il vaccino contro il Covid-19 in Liguria: in totale 50mila persone, la maggior parte lavoratori della sanità. Ad anticipare i primi dettagli del piano regionale di distribuzione è il presidente Giovanni Toti durante la conferenza stampa serale sull’emergenza coronavirus.

“Abbiamo risposto all’interpello del commissario Arcuri per le prime dosi, circa 1,7 milioni, che il governo ha dichiarato disponibili entro gennaio – ha spiegato Toti -. Ci è stato chiesto di programmare a livello regionale gli interventi secondo le linee guida dettate dal commissario nazionale”.

