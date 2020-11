Elezioni regionali, Distilo non accetta la sconfitta: presentato ricorso al Tar

Albenga. Sarà discusso il 16 dicembre il ricorso al Tribunale amministrativo presentato da Diego Distilo, esponente di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali.

Fuori per una manciata di voti si era lasciato andare ad uno sfogo sui social: “Concedetemi una frase, Arbenga a nescia”- una doppia frecciata, sia a livello politico che ai cittadini ingauni – per una percentuale pari a circa 0,13% non siederò in consiglio regionale facendo felice molte persone”, diceva con chiaro riferimento ai tanti rivali politici che gli hanno fatto campagna contro.

