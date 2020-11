Emergenza Covid, al via le domande per ottenere il voucher a sostegno delle imprese in difficoltà

Liguria. Da lunedì 23 novembre le imprese di Imperia, Savona e La Spezia possono presentare domanda per ottenere il voucher che la Camera di commercio Riviere di Liguria eroga, tramite il “Bando per la formazione 2020”, a sostegno delle attività (micro, piccole e medie) in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. I voucher coprono spese già sostenute in specifici ambiti a partire dal 1 gennaio e fino al 20 novembre 2020.

“La finalità dell’intervento – sottolinea il presidente Enrico Lupi – è quella di sostenere il cambiamento dei modelli di business organizzativi reso necessario dall’emergenza causata dal Covid-19, supportando i fabbisogni delle imprese in termini di maggiore sicurezza sul lavoro e di sviluppo delle potenzialità delle tecnologie digitali”.

