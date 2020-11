Grazia cerca la madre naturale: “So dove abitava, chi se la ricorda mi aiuti”

Albenga. Dopo il caso di Simone, che cercava i fratelli e l’identità della donna che lo ha messo al mondo ad Albenga nel 1978, oggi un’altra lettrice ha deciso di chiedere aiuto alla nostra redazione nella ricerca della sua famiglia naturale. Si tratta di Grazia, anche lei nata ad Albenga nel 1965.

La richiesta di aiuto di Simone ha suscitato grande attenzione e una vera e propria gara di solidarietà, con decine di condivisioni e commenti sui social provenienti da Albenga, ma anche da tutta Italia. Ora a lanciare un appello simile è Grazia, una signora di 55 anni che vive in Liguria: “Ho cercato per un po’ di anni la mia madre naturale, ma non ci sono riuscita, ora provo anche con IVG. Chissà che magari io abbia più fortuna”.

