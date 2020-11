La rivincita delle farmacie comunali, numeri in crescita e nuova apertura in porto

Genova. Il 2019 è stato un anno turbolento per le otto Farmacie Comunali genovesi – società partecipata del Comune – e per i loro dipendenti eppure, superato (seppure per via di alcuni colpi di scena) il baratro di una paventata cessione quello stesso anno è stato anche quello della rinascita. Il 2020, poi, si sta confermando come quello della seconda giovinezza.

Sì perché se la delibera di vendita delle farmacie comunali, elaborata dopo mesi di trattative con i sindacati e l’applicazione di una clausola di garanzia occupazionale, è stata annientata dal fatto che nessun privato ha voluto acquisire la società (la gara è andata deserta), la governance e i responsabili hanno cambiato marcia e, diciamo, dalla terza sono passati alla quinta.

