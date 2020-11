Mantenimento del punto nascite al Santa Corona, il consiglio provinciale approva la mozione

Provincia. Questa mattina si è svolta la seduta di Consiglio provinciale in cui è stata discussa, come da ordine del giorno, e votata all’unanimità la mozione presentata dal Gruppo “Savona Uniti per la Provincia” ad oggetto “Mantenimento del Reparto di Ostetricia e Ginecologia presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.

La direzione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, su indicazione Regionale, ha infatti recentemente comunicato la sospensione momentanea dell’attività del punto nascita dell’Ospedale e la riorganizzazione del Reparto di Ginecologia e Ostetricia e Neonatologia, sede di Ponente. Le attività del punto nascite sono state accorpate nel punto nascita presso l’Ospedale San Paolo di Savona mentre a Pietra Ligure resta l’attività di primo soccorso pediatrico con il presidio di un Pediatra nei locali del Pronto Soccorso Generale.

