Mascherine e assembramenti, sabato 400 agenti della polizia locale tra vie dello shopping e parchi

Genova. Lo scorso fine settimana, con le spiagge e corso Italia (e altre promenade) chiusi i genovesi si erano riversati sulle alture, nei parchi e nelle vie dello shopping. Niente di vietato ma sicuramente si sono create situazioni di affollamento poi prese di mira da taluni. E sicuramente veicoli di rischio contagio.

“Facciamo in modo che questo sabato e domenica siano giorni di divertimento e felicità, ma nel rispetto delle norme e invito tutti i genovesi di aiutarci a convincere anche quella piccola parte che non collabora a rispettare le regole in materia di prevenzione”, così il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa Covid in Regione in vista del weekend.

