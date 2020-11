Pietra Ligure, il Comune destina altri 70mila euro per i buoni spesa

Pietra Ligure. Il Comune di Pietra Ligure ha destinato ulteriori 70 mila euro all’attuazione di misure di solidarietà alimentare per i cittadini in situazione di fragilità. Si tratta di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Questa operazione è stata pensata in seguito ai diversi provvedimenti nazionali, regionali e della protezione civile che si sono susseguiti in questi mesi di emergenza sanitaria nazionale.

“La giunta comunale (con delibera n.158 del 17 novembre 2020), oltre a definire i criteri per l’erogazione della seconda tranche dei buoni spesa, ha destinato una somma maggiore rispetto alla prima edizione del bando, integrando con fondi propri e ridando la possibilità ai cittadini di contribuire con donazioni liberali, confermando nuovamente l’iniziativa Spesa Sospesa” precisa il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi.

