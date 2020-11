Piste ciclabili, il Comune spende 2,5 milioni per corso Italia ma la Fiab non è d’accordo

Genova. “Temiamo che si continui a considerare la bici come un mezzo principalmente per lo svago piuttosto che per una forma diversa di mobilità”. La Fiab di Genova, associazione che negli ultimi mesi ha lavorato a stretto contatto col Comune per la rete delle piste ciclabili d’emergenza, non risparmia le critiche alla giunta Bucci che ha deciso di usare la maggior parte dei 3 milioni di finanziamenti in arrivo dal governo per rivoluzionare (stavolta sul serio) l’assetto di corso Italia e realizzare una pista “strutturale”.

La notizia, riportata oggi da Il Secolo XIX, si riferisce a un progetto da tempo nei cassetti di palazzo Tursi: le bici avranno un percorso finalmente riservato e protetto al posto delle fioriere, che si sposteranno a centro strada. In questo modo non ci saranno più interferenze di sorta col traffico veicolare.

