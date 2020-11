Rilancio delle imprese, da lunedì possibile inviare domande per ottenere il voucher della Camera di Commercio Riviere di Liguria

Imperia. Da lunedì 23 novembre le imprese di Imperia, Savona e La Spezia possono presentare domanda per ottenere il voucher che la Camera di Commercio Riviere di Liguria eroga, tramite il “Bando per la formazione 2020”, a sostegno delle attività (micro, piccole e medie) in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. I voucher coprono spese già sostenute in specifici ambiti a partire dal 1 gennaio e fino al 20 novembre 2020.

