Scarichi fognari, l’ex sindaco Strescino vince anche la causa civile: «Precipitato in una vicenda kafkiana»

Imperia. Il Got del tribunale civile di Imperia Claudio Pesce ha accolto in primo grado l’opposizione dell’ex sindaco Paolo Strescino nei confronti della Provincia che pretendeva da Strescino 120 mila euro di risarcimento entro 30 giorni. La vicenda (decennale ormai) è quella dello scarico in mare di acque reflue con superamento dei limiti di emissione a seguito di una serie di controlli effettuati da Arpal.

... » Leggi tutto