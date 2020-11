Sciopero pubblico impiego, Bertocchi (Cisl Fp Liguria): «Poco rispetto dalla politica per 103mila lavoratori della regione»

Genova. «Leggendo le parole del presidente Toti, abbiamo avuto una folgorazione. Lord Nelson e J.F. Kennedy citati nello stesso comunicato stampa. E da un politico italiano! Sarà perché non siamo abituati ad un simile lignaggio intellettuale, la cosa ci ha stupiti. Ma dal tono aulico dell’incipit, la discesa a livello della polverosa terra è stata tanto repentina quanto deludente. Le parole dure riservate dal Presidente allo sciopero del pubblico impiego annunciato per il 9 dicembre sono l’ennesima dimostrazione del “rispetto” che la politica ha per i lavoratori di questo settore che in Liguria sono 103mila» – spiega Gabriele Bertocchi, segretario generale Cisl Funzione Pubblica della Liguria in una nota rispondendo alle dichiarazioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sullo sciopero nazionale unitario del pubblico impiego in programma il 9 dicembre.

