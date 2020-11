Toti: “Uscire dalla zona arancione? Meglio tirare un po’ la cinghia per un Natale in serenità”

Genova. La Liguria potrebbe restare in zona arancione anche più tempo del necessario, e cioè anche oltre la scadenza dell’ordinanza del ministero della Salute che cessa il suo effetto a partire dal 26 novembre. A suggerirlo è il presidente Giovanni Toti nella giornata in cui il governo ha solo confermato le misure già in vigore in sei regioni senza modificare in peggio la situazione della nostra.

“Sono quasi sicuro che per parametri noi la settimana prossima saremmo fuori dalla zona arancione – ha detto Toti ribadendo il concetto espresso ieri – dopodiché, siccome c’è un automatismo e un dpcm che vale fino al 3 dicembre, penso che dovremmo andare in zona gialla. Se invece mi chiede se sia opportuno andare in zona gialla o forse stringere la cinghia ancora un po’ di più per portarsi avanti, questa è una riflessione che credo sarebbe opportuno fare quando vedremo i dati la settimana prossima”.

