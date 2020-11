Varazze, “narcos” tentano di sequestrare imprenditore ligure: 6 arresti

Varazze. Forse avevano visto Narcos su Netflix e avevano deciso di emulare le gesta di Pablo Escobar, passando dal traffico di droga ai rapimenti. O forse volevano semplicemente provare a “fare il salto”, ingolositi dall’opportunità. E così hanno tentato di sequestrare un imprenditore genovese. Ma erano intercettati, e sono finiti in manette.

E’ la storia dietro allo scenografico blitz di ieri pomeriggio a Varazze da parte della polizia di Stato. In molti ieri hanno visto e fotografato i veicoli delle squadre volanti e le auto senza contrassegni della Mobile, insieme ai cani antidroga, nella zona di via Sardi. Ma a parte il fatto che fossero in corso delle perquisizioni e che fossero stati effettuati alcuni arresti, per il resto sull’episodio aleggiava il mistero.

