Zona arancione, la richiesta al governo: “Ok agli spostamenti per andare dall’artigiano di fiducia”

Genova. È in corso a livello nazionale e locale la battaglia di Cna per ottenere dal governo il via libera agli spostamenti tra Comuni limitrofi o contigui per raggiungere il professionista e l’artigiano di fiducia.

“Stiamo lavorando da giorni per capire se possano essere consentiti gli spostamenti per raggiungere il professionista e l’artigiano di fiducia – spiega il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero -. Su richiesta di molte imprese appartenenti a diverse categorie, come autoriparatori ma anche estetiste e parrucchieri, abbiamo inviato una lettera alla Prefettura di Genova per avere chiarimenti. Lo abbiamo fatto alla luce dell’apertura di alcune Prefetture italiane sull’argomento”.

