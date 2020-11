Animali rari e specie protette: 6 denunce, 44 sequestri e 100 mila euro di sanzioni

Liguria. In tutto 272 controlli, elevato sanzioni amministrative per 98.153,33 euro, deferito all’Autorità Giudiziaria 6 persone, effettuato 44 sequestri penali e, tra l’altro, rilasciato e validato 249 certificati, oltre a 289 licenze di importazione di legname proveniente da aree a rischio di tagli illegali.

Tra le attività di particolare rilievo, emergono le indagini del Nucleo CITES della Spezia relative alla recente uccisione di un Ibis Eremita (Geronticus eremita), specie particolarmente protetta. L’animale, provvisto di un GPS per la localizzazione, era parte di un progetto europeo, per la reintroduzione della specie nell’Europa centro-meridionale. Inoltre, sono stati effettuati diversi controlli doganali per il contrasto del commercio illegale del legno, con verifiche documentali e merceologiche su circa 1.550 quintali e prodotti derivati.

... » Leggi tutto