Aurelia bis, altri ritardi in vista? La vergogna continua, nessuna notizia dell’appalto Anas

Savona. Stanno scadendo i termini (la fine dell’anno) entro cui l’Anas dovrebbe finalmente appaltare i lavori per il completamento dell’Aurelia bis, ma per ora non si hanno notizie in tal senso, anche se i tempi stringono, e la vergogna continua.

L’assicurazione era arrivata il 23 giugno da Roberto Arboscello, vicesegretario vicario provinciale del Pd (leggi qui), il quale sosteneva in sostanza che la ministra alle Infrastrutture e Trasporti De Micheli, del suo stesso partito, gli aveva comunicato che da parte di Anas ci sarebbe stato il “massimo impegno” per emanare il bando.

