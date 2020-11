Cantieri aperti a Sestri levante per piano straordinario manutenzione acque

Sestri Levante. Sono diversi i cantieri aperti in città per dare concretezza al piano straordinario di manutenzione delle acque bianche del Comune di Sestri Levante che mette in campo diversi interventi strutturali lungo la rete di raccolta delle acque piovane finalizzate a migliorare il loro deflusso in caso di piogge abbondanti.

Sono in fase di esecuzione i lavori riguardanti il nuovo scolmatore alla foce della Chiusa a tutela del centro storico che prevedono la realizzazione di un canale di scarico ausiliario lungo la spiaggia, e quelli di viale Mazzini, che prevedono la realizzazione di una rete di raccolta di acque meteoriche stradali lato monte lungo un tratto della via: entrambi gli interventi dovrebbero concludersi in un mese circa.

... » Leggi tutto