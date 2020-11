Lotta al Covid, integrazione ospedale-territorio grazie al digitale e ai servizi online

Liguria. Telemedicina, collaborazione tra reparti ospedalieri e medici sul territorio, implementazione dei servizi online a disposizione di cittadini e medici: la lotta al Coronavirus in Liguria ha prodotto una risposta organizzativa che sta impegnando tutte le componenti della sanità regionale e sta portando a un’accelerazione dell’innovazione tecnologica al servizio di medici e pazienti.

“Si tratta di progetti in qualche modo rivoluzionari – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Cerchiamo di prendere quello che di positivo possiamo trarre dall’emergenza che stiamo attraversando. Voglio ringraziare l’ordine dei medici, i medici di medicina generale, i pediatri e tutto il personale del nostro sistema sanitario, oltre a Liguria Digitale: se questi progetti sono andati in porto è perché ciascuno dei protagonisti coinvolti ha fatto la propria parte anzi, anche qualcosa in più per aiutare la Liguria a superare questa emergenza. Credo che questi progetti siano in linea anche con le misure che abbiamo già messo in campo per proteggere le persone anziane che devono essere sostenute e aiutate in modo da spostarsi il meno possibile, anche per cambiare il medico di famiglia, riducendo al minimo i rischi e che, in caso di contagio, hanno bisogno di un’assistenza mirata con il supporto del proprio medico affiancato dagli specialisti”.

... » Leggi tutto