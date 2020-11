Meteo, domenica soleggiata ma fredda: sulle alture attesa le prime gelate notturne

Genova. Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione; potrà residuare qualche nube basse al primo mattino in prossimità del crinale di spartiacque centro-occidentale, ma con la tendenza a dissolversi velocemente.

Situazione: L’alta pressione torna a coricarsi sul Mediterraneo, garantendo la permanenza di condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato. Temperature minime in ulteriore calo nei fondovalle interni, dove avranno luogo diffuse gelate, in aumento invece quelle massime.

