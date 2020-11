Porti di Savona e Vado, storage e microreti per incrementare la produzione di energie elettrica

Savona/Vado Ligure. I porti di Savona e Vado Ligure sono oggetto di un’iniziativa che prevede l’installazione di un sistema di accumulo elettrico (storage) in prossimità delle stazioni elettriche che alimentano i due bacini portuali con l’obiettivo di gettare le fondamenta per la creazione di micro-reti che potranno partecipare ai mercati energetici ancillari e ottimizzare la domanda energetica interna.

Un passo avanti in questa direzione si è compiuto con l’accordo siglato in questi giorni dal concessionario S.V. Port Service, che gestisce le micro-reti elettriche nei due porti, e la società Falck Renewables specializzata nella gestione dell’energia rinnovabile, per effettuare l’analisi e il potenziale sviluppo di soluzioni di accumulo elettrico.

