Savona 2021, assemblea Pd: apertura a Marco Russo e definizione di un programma condiviso

Savona. Non ripetere è il ritardo accumulato nelle scorse elezioni regionali nella scelta della coalizione e del candidato, stop a lotte interne al partito prima dell’obiettivo principale di ogni elezione, ovvero vincerle, ma anche apertura al progetto di Marco Russo così come la definizione di un programma condiviso e di cambiamento. Ecco l’esito dell’attesa assemblea comunale del Pd in vista delle elezioni amministrative a Savona.

All’unanimità è stata approvata la relazione del segretario Stefano Martini, che ha delineato il percorso che condurrà alla definizione della proposta politica e amministrativa del Pd. “Non c’è stata alcuna spaccatura: gli interventi sono stati costruttivi e si è dato il via a un percorso di confronto sui temi con il Patto per Savona, che proseguirà nelle prossime settimane anche con i circoli” afferma lo stesso segretario Dem.

... » Leggi tutto