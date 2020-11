Ventimiglia, crolla la ringhiera e restano feriti: ambulanti chiedono quasi 100mila euro di danni al comune

Ventimiglia. La ringhiera del lungo Roja G. Rossi, alla quale si erano seduti, si era improvvisamente divelta, smurandosi dalla colonnina in cemento alla quale era fissata, facendoli cadere sul pietrisco del greto del fiume: a rimanere feriti in modo abbastanza serio, il 28 febbraio scorso, erano stati due commercianti ambulanti: S.A. e H.I.

I due uomini, che erano caduti da circa due metri di altezza, hanno fatto causa al comune, chiedendo tramite il loro legale, l’avvocato Matteo Morini di Sanremo, un risarcimento di circa 47mila euro ciascuno per i danni subiti.

