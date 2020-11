A Savona il Natale non si accende: via Pia e corso Italia resteranno senza luci

Savona. Dimenticate il Natale degli scorsi anni con le lucine a illuminare dall’alto le vie e gli auguri in strada se non ben a distanza. Quest’anno a Savona sarà tutto più triste e buio soprattutto nelle grandi vie dello shopping. Via Pia, è definitivo, durante le feste rimarrà senza luminarie, come Corso Italia, l’altra importante arteria pedonale dove fermarsi a contemplare quella vetrina alla ricerca dell’ultimo regalo per un amico, un genitore o la fidanzata. Fortunatamente via Paleocapa resiste: è previsto infatti nei prossimi giorni il montaggio delle luminarie.

“Quest’anno sono troppo poche le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa di abbellire la via di luci – afferma la titolare di un negozio di bijou in via Pia, che gli anni scorsi aveva raccolto le quote per il sistema di illuminazione – e così abbiamo dovuto rinunciare ad addobbare la via tutti insieme. Le spese sono troppe e il flusso di persone ridotto, complice anche questa sorta di secondo lockdown. Così, chi vorrà quest’anno si limiterà a mettere qualche decorazione nella propria vetrina, ma tutto sarà fatto in autonomia e in solitudine”.

